Ramazan Kaya markaların taklitleri konusunda uyardı
Saat&Saat Başkanı Ramazan Kaya, saatin bir aksesuvar olduğunu ve insanların saat almaya devam ettiğini belirterek pandemide de ilginin sürdüğünü söyledi.
Kaya, “İnsanlar halen geleneksel saat seviyorlar. Pandemide farklılık olmadı. Ama akıllı saatler de gelişiyor. Geleneksel markalar yeni modellerine bu özellikleri ekliyor. İnanılmaz yatırım yapıyorlar” dedi. Ayrıca sektördeki taklitçiliğe dikkat çeken Kaya, kayıt dışı olduğu için bu alanın ölçülemediğini ancak sektöre yüzde 30 cirosal zarar verdiğini kaydetti. Birçok insanın orijinal diye taklit saat aldığını, ancak teknik servislere gidince sahte olduğunu anladığını hatırlatan Kaya, fiyatlara da değinerek döviz kuru artışını tam yansıtamadıklarını, bunu yapmaları halinde saatlerin ulaşılmaz olacağını, bu nedenle kârdan feragat ettiklerini kaydetti.
Şirketinin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kaya, Lacoste, Bomberg gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yürüten Günsal Saat’i satın aldıklarını belirterek böylece bünyelerindeki saat markasının 30’a çıktığını ifade etti. Kaya, şöyle devam etti: “Yaşadığımız zorlu sürece karşın dostumuz ve aynı zamanda rakibimiz olan bir şirketi özkaynaklarımızla satın aldık. Böyle bir zamanda yatırım yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” Halen 165 noktada olduklarını dile getiren Kaya, Kosova ve Makedonya’da mağaza açacaklarını ifade etti.
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