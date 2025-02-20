Ramazan paketleri zamma doymuyor

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Kırmızı mercimek, prinç, bulgur, ayçiçeği yağı, siyah zeytin, domates salçası, çay, küp şeker, tuz, makarna, hazır çorba, puding ve un bulunduğu paketlerindeki fiyat artışına dikkat çeken Akay, şöyle devam etti:

“Bir markette satılan en ucuz ramazan paketi 2018 yılından bu yana yüzde 751 artış göstermiş durumda. 2018’de 49.90 lira olan paket, 2020’de 69.95 lira, 2022’de 114.90 lira, 2024’te 234.90 lira, bu yıl ise 425 liraya yükseldi.

İktidarın kötü ekonomi yönetimi vatandaşın cebinden, sofrasından eksiltiyor. Geçim her geçen gün daha da zorlaşıyor.”