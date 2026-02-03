Ramazan pidesi fiyatları belli oldu: İstanbul ve Ankara'da pide kaç TL olacak?

Bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde ramazan pidesi fiyatları açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının geçen yıla göre yüzde 23 artışla 100 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Halil İbrahim Balcı’nın verdiği bilgilere göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde 250 gram ramazan pidesi 25 TL, 350 gram ramazan pidesi ise 35 TL’den satışa sunulacak.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 23 OLDU

Geçen yıla kıyasla yüzde 23’lük artış yaşandığını belirten Balcı, pide fiyatlarının artan maliyetler göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti. Açıklamada, Ramazan ayı boyunca pide fiyatlarının bu tarife üzerinden uygulanacağı kaydedildi.

EKMEK FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ramazan ayı süresince ekmek fiyatlarında herhangi bir artış yapılmayacağını söyledi. Ancak mart ayının sonuna doğru ekmek fiyatlarında bir düzenleme olabileceğini de sözlerine ekledi.