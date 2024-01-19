Rasim Ozan Kütahyalı'dan 'Gaye Erkan' paylaşımları: 'Rezalet rezalet rezalet…'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:23

İktidara yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Bakan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay ile ilgili 'şiddetli tartışmalar' yaşandığını iddia etti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında babasının bir banka personelini işten çıkardığı, Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği ve İzmir Özdere'deki kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Öte yandan dün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında çıkan iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

İktidara yakın isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, "Rezalet rezalet rezalet… Dünden beri yazdığım hakikatleri okuyun" diyerek Merkez Bankası içinde de Erkan ile Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Osman Cevdet Akçay arasında şiddetli kavgaların yaşandığını ileri sürdü.

X hesabından flood (art arda bağlantılı açıklamalar) yapan Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkındaki CİMER şikayetinin içeriği eğer doğruysa -ki MB’den arkadaşlar doğru diyorlar- ortada Erkan Ailesi adına çok büyük bir güç zehirlenmesi var demektir. Erol Erkan, resmî yetkisi olmadığı halde bir “De Facto Başkan” konumuna gelmiş…

Diğer yandan Merkez Bankası içinde bir süredir şiddeti artarak süren Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında da taraf olmak istemiyorum. MB içindeki kavgada taraf olmak yanlış…

İki gündür Hafize Gaye etrafında yaşananları bu yazdığım çatışma ekseninde okuyun.

Öte yandan, yalanlama gelse de Erol Erkan ile ilgili yazılanlar doğru diye düşünüyorum. Çünkü bunu MB’de çalışan herkes söylüyor. Yani herkes yalan söyleyemez. 20 gündür de ABD’de Erkan Ailesi…

Mehmet Şimşek, Cevdet Akçay’ı Merkez Bankası Başkanı yapmak istiyor. Hedef Mehmet Şimşek değil, bilakis Şimşek’in ve Akçay’ın hedefi: Hafize Gaye… Berat Albayrak’ın bu konuyla ilgisi astronot Alper Gezeravcı’nın Merkez Bankası ile alakası kadar! Bu denklemde Berat Albayrak yok.

Rezalet rezalet rezalet… Dünden beri yazdığım hakikatleri okuyun. Erkan Ailesi ile ilgili yazılanlar doğru ama işin özünde MB içindeki Cevdet Akçay-Hafize Gaye Erkan kavgası var. Mehmet Şimşek de Cevdet Akçay’dan yana taraf. Kimi gazeteciler de bu kavganın tarafı. Ben tarafsızım

Diğer yandan Merkez Bankası içinde bir süredir şiddeti artarak süren Hafize Gaye-Cevdet Akçay kavgasında da taraf olmak istemiyorum. MB içindeki kavgada taraf olmak yanlış…

Ben Cevdet Akçay’ı çok takdir ederdim ama MB Başkan Yardımcılığı vazifesine talip olunca saygım kalmadı."