'Kiralar pahalı' demişti… Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia: Bodrum'dan denize sıfır villa almış

Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verdiği röportajda “Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” demişti.

Ek ödemeler hariç aylık brüt 161 bin TL maaşı bulunan Erkan’ın bu sözleri kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

İstanbul’da ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp, annesinde kaldığını açıklayan Erkan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'DENİZE SIFIR VİLLA ALDI' İDİDASI

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, Erkan’ın 2 yıl önce 1.3 milyon Euro ödeyerek Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Rezidans’tan denize sıfır villa satın aldığı ortaya çıktı.

Emlakçılar, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın villasının bulunduğu bölgenin son dönemde iyi prim yaptığını, benzeri bir villanın bugün konumuna göre 2-3 milyon Euro arasında alıcı bulabileceğini söyledi.

Bodrum şehir merkezine 22, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 55 kilometre mesafede olan tesis içerisindeki villaların günlük kiralamaları ise 200 Euro ile 1000 Euro arasında değişiyor. Kiralamalar, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri aracılığı ile internet üzerinden yapılıyor.

OĞLUNUN ADINI VERDİ

Bodrum Turgutreis’teki denize sıfır villaya, Merkez Bankası Başkanı Erkan. oğlu Aslan Selim’in adını verdi. Villanın karşısında Ege’nin en batı ucundaki turistik Çatal Ada ve Topal Ada ile Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), Leros ve Keçi (Pserimos) adaları bulunuyor.