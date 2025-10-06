Reel efektif döviz kuru endeksi 70'i aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,91 puan artarak 70,83 oldu. Endeks, ağustosta 69,92 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,33 puan artışla 93,70'ten 94,03'e yükseldi.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 1,61 puan ve Yİ-ÜFE bazında 0,21 puan arttı.

YÜZDE 2,16 DEĞER KAZANDI

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk Lirası karşısında, dolar ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,21 ve yüzde 2,16 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3,23, Yİ-ÜFE de yüzde 2,52 artmıştır."