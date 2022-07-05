Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 2,23 puan azalarak 53,33'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 2,23 puan azalarak 53,33'e indi. Endeks, mayısta 55,56 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalışla 82,21'den 79,59'a geriledi.
Türk lirasının değeri, haziranda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 5,71 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 4,82 puan arttı.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
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