Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,21 puan azalarak 55,62'ye indi. Endeks, nisanda 56,83 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise 2,23 puan artışla 80,92'den 83,15'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, mayısta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 4,17 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 8,31 puan arttı.