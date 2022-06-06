Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi
Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,21 puan azalarak 55,62'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,21 puan azalarak 55,62'ye indi. Endeks, nisanda 56,83 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise 2,23 puan artışla 80,92'den 83,15'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, mayısta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 4,17 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 8,31 puan arttı.
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