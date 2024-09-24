Reel Kesim Güven Endeksi eylül ayında yükseldi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:10

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE-MA) açıkladı. TCMB’nin duyurusuna göre eylül 2024’te mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya oranla 1,2 puan artarak 99,2 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularının yayılma endeksleri incelendiğinde önümüzdeki üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği, buna karşın gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmelerin endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,3 puan artışla 98,8 seviyesine yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki yorumların bir önceki aya göre zayıfladığı gözlemlenmektedir.

Gelecek üç aya dair değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan eğilimin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan eğilimin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki ay içinde sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış beklentilerinin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış beklentilerinin ise zayıfladığı tespit edilmiştir.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağına dair beklentiler ile son üç ayda artış yaşandığını bildirenler lehine olan eğilimin zayıfladığı gözlemlenmiştir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına dair artış beklentilerinin ise güçlendiği ifade edilmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonunda yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan eğilimin güçlendiği görülmektedir."