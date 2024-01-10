Refah payı için düğmeye basıldı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:57

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası emekli ve memur Ocak zammı refah payı hariç kesinleşti.

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı.

Öte yandan emekliye ek zam ve SGK en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor.

SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'a göre, SSK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formülleri masada bulunuyor.

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak.

En düşük emekli maaşı için 11-11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti.

Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.