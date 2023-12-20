Rekabet cezalarının alt sınırına zam geldi
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 58,46) esas alınarak 167 bin 473 liraya yükseltildi.
Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2024 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46'lık artış esas alınarak, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olmak üzere 167 bin 473 liraya yükseltildi.
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