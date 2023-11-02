Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atandı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:45
Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı
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Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Birol Küle, Rekabet Kurulu Başkanlığı’na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Atamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'nci ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

BİROL KÜLE KİMDİR

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK’da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yapmıştır.


Birol Küle rekabet kurulu

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