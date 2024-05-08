Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:42
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Abone Ol google-news

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan anlaşma uyarınca yürütülecek Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörü Pazar Araştırması'na Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verdi.

Carel Industries S.p.A. tarafından ortak girişimin diğer tarafına ait belli oranda hissenin satın alınması yoluyla CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Murat Baysal'ın kontrolündeki Mage Oyun Teknolojileri AŞ'nin ortak kontrolünün Murat Baysal ve Gacha Capital Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Catalent Inc'in tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Saras S.p.A.nın tek kontrolünün Vitol Holding B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Terra-Gen Power Holdings II LLC'nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Future Energy Company PJSC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Bir sigara grubuna daha zam!

Bir sigara grubuna daha zam!
68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’

68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’
BİM şubesinde skandal görüntü!

BİM şubesinde skandal görüntü!
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti
Reuters duyurdu... Merkez Bankası'ndan tarihi döviz alımı

Reuters duyurdu... Merkez Bankası'ndan tarihi döviz alımı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı