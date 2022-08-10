Rekabet Kurulu Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açtı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:24

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Martı İleri Teknoloji A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/527-M sayı ile karar verdi.

NEW YORK'A AÇILIYOR

Martı İleri Teknoloji AŞ ağustos ayında New York borsasına açılacağını duyurmuştu. İşlemleirn tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.