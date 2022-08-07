Rekabet Kurulu'nda 31 soruşturma devam ediyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:40

Rekabet Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Rekabet Kurulu, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için ocak-haziran döneminde de faaliyetlerine aralıksız devam etti.

Kurul, bu dönemde kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, aralarında rekabet ihlali, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyet olmak üzere toplamda 211 işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında 37 dosya karara bağlandı. Kurul, bunlardan 15'inde ret kararı verdi, 7'sinde para cezası uyguladı. 14 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandıran Kurul, bir dosyada da taahhüt üzerine sürecini sonlandırdı.

Kurul, 152 birleşme ve devralma işleminden 130'una izin verdi, 2 işlemi koşullu onayladı, 20'sini de "kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem" olarak değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 2 müracaatı grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 3'üne bireysel muafiyet tanınması, birine menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı. Bir dosyada da bireysel ve grup muafiyetinin birlikte değerlendirilmesi yönünde karar aldı.

31 SORUŞTURMADA İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kurul, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve tarımsal ürünler, inşaat, sağlık ve makine endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların da yer aldığı 31 soruşturmada inceleme işlemlerine devam ediyor.

Bu yılın ilk 6 ayında Kurul, gıda endüstrisi, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ve taşıtlar, medya, reklamcılık ve yayıncılık ile lojistik, depolama ve posta gibi sektörlerin de aralarında olduğu 14 soruşturmayı tamamladı.

Kurul, söz konusu dönemde rekabet ihlalleri kapsamında ilgililere toplam 389 milyon 442 bin 500 lira idari para cezası verdi.