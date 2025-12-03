Rekabet Kurulu onayı geldi: Ülker'den Koç Holding’e dev satış!

Türkiye'nin önde gelen şirketler topluluğu Koç Holding'e bağlı Tek-Art Marina, 157,7 milyon dolarlık devir işleminin tamamlandığını açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığını duyurdu.

ÖDEMELER ÜLKER VE SAĞLAM İNŞAAT’A YAPILDI

Marina ve bölgede bulunan oteller için yapılan 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısı Ülker’i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’e, diğer yarısı ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’ye aktarıldı.

OTELLERİN KULLANIMI 2026’DA SONA ERECEK

Satışa konu marinaların yanı sıra bölgede bulunan oteller de Tek-Art Marina’ya devredildi. Mevcut kiralama sözleşmesi gereği, otel varlıklarının kullanımına yönelik işletmeci ile yapılan kira sözleşmesi 1 Ekim 2026 tarihinde feshedilecek.

MARİNA KULLANIM HAKLARI UZUN VADELİ OLACAK

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın kara alanlarının kullanım hakkına 31 Aralık 2033’e kadar, deniz alanlarının kullanım hakkına ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar sahip olacak.