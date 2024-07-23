Rekabet Kurulu'nda, kimya firmasının sözlü savunması alındı
Rekabet Kurulu'nda, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ (Haks Kimya) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Rekabet Kurulu'nda, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ (Haks Kimya) sözlü savunma yaptı.
Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi.
Algan, Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.
Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanunu ihlal ettiğini belirterek, firmaya idari para cezası uygulanmasını talep etti.
Konuşmaların ardından teşebbüsün sözlü savunması alındı.
Teşebbüsün temsilcisi, soruşturma bulgularındaki yazışmaların ürün fiyatına müdahale etmeye yönelik olmadığını savundu.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.
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