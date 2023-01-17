Arçelik Whirlpool'un Avrupa'daki iştiraklerini bünyesine katıyor

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:06

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:09

Arçelik tarafından KAP'a yapılan duyuruda beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool'un Avrupa'daki satış üretim ve dağıtım iştiraklerini Hollanda'da kurulacak yeni bir şirket aracılığıyla bünyesine katacağı belirtildi.

Arçelik ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda’da kurulu yeni şirketin altında toplanacak.

YENİ ŞİRKETTE YÜZDE 75 PAY

Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

Bu yeni şirkete; Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere’de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik’in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de devredilecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20 bin çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide cironun, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar euroyu bulduğu değerlendiriliyor.

YENİ ŞİRKET 40 YIL BÖLGESEL KULLANIM HAKKINA SAHİP OLACAK

Arçelik ve Whirlpool arasında imzalanan anlaşmaya göre yeni şirket, Arçelik'in çeşitli markaları ile tüketicilere geniş seçenekler sunan markalı ev aletlerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge vb.) üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg ve Bauknecht markaları yeni kurulacak şirketin tasarrufuna geçecek. Bu yeni şirket, Arçelik’e ait olan Beko, Blomberg ve Altus markaları ile Whirlpool markasının bölgesel kullanım hakkına 40 yıl süre ile sahip olacak.

Devir işlem sürecinin yasal onaylar ve kapanış koşullarının sağlanmasıyla 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

İki şirket ayrıca, Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (“MENA”) pazarında faaliyette bulunan iki iştirakinin tüm hisselerinin kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tabi olmak üzere 20 milyon euro nakit bedel karşılığında Ardutch tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesinin altı hafta içerisinde imzalanmasında mutabık kaldı.