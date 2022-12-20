Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola Dağıtım A.Ş'ye ceza
Rekabet Kurulu, Coca Cola İçecek'in bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a (CCSD) toplamda 272.16 milyon TL tutarında idari para cezası verilmesi kararı aldı.
Rekabet Kurulu, Coca Cola İçecek'in bağlı ortaklığı Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a (CCSD) idari para cezası verilmesi kararı aldı.
Coca Cola İçecek'ten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, bu cezaya ilişkin İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin bu karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağı belirtildi.
Açıklamada, CCSD'ye iletilen para cezasının, yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 204.1 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği de belirtilerek, şirketin 31.12.2022 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayıracağı da kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, cezanın iptaline ilişkin öncelikle Ankara İdare Mahkemelerinde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacağı kaydedildi.
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