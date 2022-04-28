Elon Musk'tan Coca-Cola hamlesi: 'İçine tekrar kokain koyacağım'
Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın yaptığı Twitter paylaşımları tartışma konusu oldu. Musk, Coca-Cola'yı satın alıp içine kokain koyacağını söyledi.
Şirketi satın alacağı somutlaştıktan sonra sıkça yapacağı değişimlere değinen Musk, ''Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım'' yazdı.
Bir başka paylaşımda, ''Twitter'ı maksimum eğlence yapalım'' yazan Musk, sosyal medya platformunda tıpkı Signal'deki gibi uçtan uca şifreleme olması gerektiğini savundu.
Musk ayrıca, ''Twitter'ın halkın güvenini hak etmek için siyasi olarak tarafsız olması gerekiyor. Bu solu da sağı da eşit oranda üzmek anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.
Musk'un tüm paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, bazıları 1 milyonu geçti.
Video Haberler
- 8 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı!
- Orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu
- Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövdüler
- Kontrolünü kaybeden otomobil su kanalına uçtu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'kumpas' açıklaması
- Muğla'da metan gazı faciası
- 'Başlıyoruz...'
- Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı