Rekabet Kurulu'ndan kimya firmasına ceza
Rekabet Kurulu, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Haks Kimya) 1,9 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu, internet sitesinden Haks Kimya firmasına ceza kestiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, Nurse Harvey's ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.
Kurul, soruşturma sonucu firmanın kanunu ihlal ettiğine karar verdi ve teşebbüse 1 milyon 941 bin 954 lira idari para cezası kesti.
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