Rekabet Kurulu'ndan n11'in Getir'e devredilmesine onay
Rekabet Kurulu, Getir’in n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine onay verildi.
Getir’in n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.
Rekabet Kurulu'nda yer alan karar şöyle:
"Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."
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