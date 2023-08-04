Rekabet Kurulu'ndan Storytel'e soruşturma
Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.'nin yayınevi ve eser sahipleriyle yaptığı uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.
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