Rekabet Kurulu'nun kararı teknoloji şirketlerinin satışını gündeme mi getirecek?

04 Mart 2022 Cuma, 16:33

Rekabet Kurumu, dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı ile sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teknoloji teşebbüslerine bildirim yükümlülüğü getirdi. Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri yükseltildi. Bunun yanı sıra “teknoloji teşebbüsleri” tanımı tebliğe eklenerek bu teşebbüslerin, devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu tebliğ akıllara 'Varlık Fonu içindeki teknoloji şirketlerinden birinin satışı gündeme gelebilir mi' sorusunu getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet'in sorusunu yanıtladı. Adıgüzel, "Söz konusu değişiklikleri bir satışın duyurusu olarak değerlendirmek için çok erken. Ama elbette böyle bir olasılığı da göz ardı edemeyiz" dedi.

"Burada öncelikli olarak tartışılması gereken mevzu Varlık Fonu'nun mevcudiyeti ve iktidar tarafından bu fonun şeffaflıktan uzak bir şekilde yönetilmesidir" diyen Adıgüzel ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimi, kamu ihale mevzuatı, sermaye piyasalarının kontrolü gibi temel denetim unsurlarından uzak tutulması, bu fonun meşruiyetini, ciddiyetini ve uluslararası finans piyasalarındaki güvenirliğini sarsmaktadır. Bu fon kurulduğu günden bugüne içinde olan bitenlerin kamuoyundan gizlendiği bir aile şirketine dönüştürülmüştür. Olması gereken Varlık Fonu'nun kapatılıp, varlıklarının şeffaf bir şekilde Hazine'ye devridir."

TEBLİĞ NELERİ İÇERİYOR

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon lirayı ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon lirayı veya devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon lirayı ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar lirayı aşması halinde, söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu'ndan izin alınması zorunlu olacak.

Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde, 250 milyon liralık eşikler aranmayacak.

Son dönemde dijital pazarlarda önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen işlemler ile yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin (start-up) devralınması şeklindeki işlemlerin bildirim yükümlülüğüne ve dolayısıyla rekabet otoritelerinin incelemesine tabi tutulması önem taşıyor. Bu kapsamda, "teknoloji teşebbüsleri" kavramı da tebliğe eklenirken bu teşebbüsler, "dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar" olarak tanımlandı.

Bu teşebbüslerin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilirken teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde kurum denetimine tabi olması amaçlandı.

Avrupa Birliği uygulamasından farklı olarak, yeni kurulan ve gelişmekte olan teşebbüslerin devralınması noktasındaki endişeleri gidermek amacıyla Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan, Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlere özgü ilave bildirim yükümlülüğü getirilirken ülkeye özgü bir uygulamanın hayata geçirilmesi hedeflendi.

ALTYAPI HAZIRLIĞI

Tebliğle, birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu da elektronik formata dönüştürülerek yeniden düzenlendi. Böylece, formun gelecekte tamamen elektronik olarak doldurularak iletilmesi amaçlandı. Bildirimlerde tespit edilen ve kurumca talep edilen eksik bilgilerin aynı elektronik platform üzerinden daha pratik ve hızlı tamamlanması ve izin sürecinin teşebbüsler bakımından kısaltılması da öngörülüyor.

Bildirimin eksiksiz yapılması ve izin sürecinin kısaltılması amacıyla istenen bazı bilgiler de detaylandırıldı. Bildirimi yapacak tarafların formu istenen şekilde ve düzeyde tamamlayabilmelerini sağlamak için dipnot ve açıklamalara yer verildi.

Tebliğe, mali kurumlarda cironun hesaplanmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri eklendi.

Kurum, tebliğ yanında, Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzları da güncelledi.

Tebliğ, iki ay sonra yürürlüğe girecek.