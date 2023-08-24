Rekabet Kurumu Canon’a soruşturma açtı
Rekabet Kurumu, Canon’a raf fiyatlarını değiştirerek rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.’nin, Canon markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle rekabete aykırı hareket ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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