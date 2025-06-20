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Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma: Gerekçesi açıklandı!

Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma: Gerekçesi açıklandı!

20.06.2025 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma: Gerekçesi açıklandı!

Rekabet Kurumu, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrimiçi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında veri birleştirme ve adil olmayan uygulamalar da incelenecek.

Rekabet Kurumu, Google’ın çevrim içi reklamcılık alanındaki 'gücünü kötüye kullanma' şüphesi üzerine yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktasında, şirketin Performance Max (PMAX) kampanyası yer alıyor.

HEDEF ODAKLI REKLAM MODELİ İNCELENECEK

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Google’ın 2021 yılında devreye aldığı PMAX kampanyasının, reklamverenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişim imkânı sunduğu hatırlatıldı. Bu modelin hedef odaklı reklamcılığın önemli bir örneği olduğu vurgulandı.

REKABETİ ENGELLEME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yürütülecek soruşturmada, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılıktaki gücünü diğer hizmetlere taşıyıp taşımadığı, reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

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