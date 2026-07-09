Rekabet Kurumu onay verdi: Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi el değiştirdi

Borsa İstanbul'da SEGMN koduyla işlem gören Seğmen Kardeşler Gıda'nın çoğunluk hisselerinin 82,5 milyon dolar bedelle devrine Rekabet Kurumu onay verdi. Onayın ardından şirketin yönetim kontrolü yeni ortaklara geçerken, diğer ortaklar için de 38,90 TL fiyattan zorunlu pay alım süreci başlatıldı.

Mayıs ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket paylarının yüzde 34,85'inin GMS Yatırım Holding, yüzde 25'inin Altun Gıda ve yüzde 15'inin Ümit Gümüş tarafından satın alınacağı duyurulmuştu.

YÖNETİM KONTROLÜ YENİ ORTAKLARA GEÇTİ

Temelleri 1938 yılına dayanan Seğmen Kardeşler Gıda'nın satış sürecinde yeni aşamaya geçildi. Rekabet Kurumu'nun onayının ardından pay devri iki aşamalı plan kapsamında uygulanmaya başladı.

30 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanan ilk aşamada alıcı ortaklar çoğunluk oy hakkını elde ederek şirketin yönetim kurulunun kontrolünü devraldı.

İkinci aşamada ise ortaklık yapısı nihai halini alacak. Bu kapsamda GMS Yatırım Holding, ilave olarak 1 milyon TL nominal A grubu ve 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu payı bünyesine katacak. Ümit Gümüş ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu pay satın alarak ortaklık yapısındaki payını artıracak.

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ 38,90 TL OLARAK BELİRLENDİ

Hisse devrinin ardından alıcı ortaklar, diğer B grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Altı aylık ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamasında 2 Şubat 2026 ve 11 Mayıs 2026 tarihleri esas alındı. Buna göre 2 Şubat 2026 tarihi için hesaplanan fiyat 22,66 TL olurken, 11 Mayıs 2026 itibarıyla ağırlıklı ortalama fiyat 38,90 TL olarak belirlendi.

Pay devir sözleşmesi kapsamında 1 TL nominal değerli B grubu pay için 27,94 TL ödeme yapılırken, tarafların sözleşme dışında piyasadan ilave B grubu pay alımı gerçekleştirmediği bildirildi. Mevzuat gereği zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak uygulanacak. Sürecin tamamlanması için SPK onayı bekleniyor.

88 YILLIK GIDA ŞİRKETİNİN GEÇMİŞİ

Seğmen Kardeşler Gıda'nın temelleri 1938 yılında Sivrihisar'dan Ankara'ya gelen üç kardeş tarafından atıldı.

1958 yılında kolektif şirkete dönüşen firma, bakkal işletmeciliğinden toptancılık ve küçük çaplı imalata yöneldi. 1970'li yıllarda Ankara Siteler'de ilk fabrikasını kuran şirket, 1975 yılında gelişmiş üretim teknolojilerini kullanmaya başladı.

1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen Kardeşler Gıda, üretim faaliyetlerini İskitler'deki tesislerinde sürdürerek büyümesini devam ettirdi.