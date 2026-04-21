Rekabet Kurumu özel okulları kıskaca aldı: Fahiş fiyat artışlarına inceleme yolda

Rekabet Kurumu, özel okullara yönelik fiyatlandırma uygulamalarını daha kapsamlı şekilde incelemeye hazırlanıyor. Artan şikayetler doğrultusunda eğitim ücretleriyle birlikte yan hizmet kalemleri de denetim kapsamına alınıyor.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLANDIRMA MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda, özel okullardaki fiyatlamalara ilişkin çok sayıda başvuru alındığı belirtildi. Bu doğrultuda yürütülen incelemelerin kapsamının genişletileceği ifade edildi.

Kurumun, eğitim ücretlerinin yanı sıra okullarda sunulan ek hizmetlerin fiyatlarını da detaylı şekilde değerlendireceği bildirildi.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ DE İNCELENECEK

Veliler tarafından en çok şikayet edilen kalemler arasında yer alan yemek, servis ve kırtasiye ücretleri de inceleme kapsamına alınıyor. Bu giderlerin toplam eğitim maliyeti üzerindeki etkisinin ayrı bir başlık olarak ele alınacağı belirtiliyor.

Rekabet Kurumu’nun, bu alanlarda olası rekabet ihlallerini tespit etmeye odaklandığı ifade ediliyor.

DENETİMLERDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, denetim süreçlerinde yapay zekâ tabanlı sistemlerin kullanılmaya başlandığını da açıkladı.

Geliştirilen yeni algoritmalar sayesinde daha önce geleneksel yöntemlerle analiz edilmesi zor olan geniş veri setlerinin incelenebildiği belirtildi. Bu sistemle aynı anda çok sayıda sektörün eş zamanlı olarak taranabildiği ifade ediliyor.