Rekabet Kurumu'ndan 17 hazır beton üreticisine soruşturma
Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, 8 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Ankara'da 15 ve
Kırıkkale'de faaliyet gösteren 2 hazır beton üreticisinin 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti
amacıyla; 17 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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