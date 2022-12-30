Rekabet Kurumu'ndan 17 hazır beton üreticisine soruşturma

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 17 hazır beton üreticisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 19:49
Rekabet Kurumu'ndan 17 hazır beton üreticisine soruşturma
Abone Ol google-news

Rekabet Kurulu, 8 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Ankara'da 15 ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 2 hazır beton üreticisinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla; 17 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


rekabet kurulu Ankara Kırıkkale

En Çok Okunan Haberler