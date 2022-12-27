Rekabet Kurulu'ndan 3 yangın güvenliği firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yangın güvenliği sektöründen 3 firmaya soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, 1 Aralık'ta yapılan toplantıda 'Mavili Elektronik' firmasının, teknik servis hizmet bedeli ile yedek parça ve mamul ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlediği, bölge ve müşteri kısıtlamasında bulunduğu iddiasıyla 'Mavili Elektronik' ile 'Filiz Güvenlik Sistemleri' ve 'Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri' firmalarının müşteri paylaşımı anlaşması yaptığı iddialarını ele aldı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 3 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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