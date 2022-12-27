Rekabet Kurulu'ndan 3 yangın güvenliği firmasına soruşturma

27 Aralık 2022 Salı, 10:35

Rekabet Kurulu, 1 Aralık'ta yapılan toplantıda 'Mavili Elektronik' firmasının, teknik servis hizmet bedeli ile yedek parça ve mamul ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlediği, bölge ve müşteri kısıtlamasında bulunduğu iddiasıyla 'Mavili Elektronik' ile 'Filiz Güvenlik Sistemleri' ve 'Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri' firmalarının müşteri paylaşımı anlaşması yaptığı iddialarını ele aldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 3 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.