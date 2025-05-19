Reklam Kurulu ceza yağdırdı: O firmalar mercekte!

Reklam Kurulu’nun 15 Mayıs’ta yaptığı toplantıda değerlendirilen 65 dosyanın 56’sının mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu dosyalar için durdurma cezası uygulanırken, toplamda 10 milyon 495 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 dosya kapsamında tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla engelleyici tedbir kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2025’in ocak-mayıs döneminde toplam 736 dosyanın incelendiği, bunlardan 661’ine durdurma cezası verildiği ve toplam 125 milyon 281 bin liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

MAYISTA DİJİTAL REKLAMLAR MERCEK ALTINDAYDI

Mayıs ayı denetimlerinde, tüketicilerin kararlarını etkilemeye yönelik tasarlanan internet ara yüzleri ile çevrim içi alışverişlerde yanıltıcı reklamlar ön plana çıktı. Özellikle, tüketicilerin karşılaşmasının beklenmediği ürün ve hizmetleri öne çıkaran uygulamalar incelendi.

Bunun yanı sıra, ürün sıralamalarında ve kullanıcı yorumlarında yapılan yönlendirici manipülasyonlar da değerlendirildi. Satın alma kararlarını etkileyici biçimde tanıtım yapan 6 firmaya 3,5 milyon lira para cezası kesildi ve ilgili reklamlar durduruldu.

ÜCRETSİZ DENEME VAADİYLE BANKA BİLGİSİ ALANLARA CEZA

Reklam Kurulu, mayıs ayı toplantısında, tüketicilerin banka bilgilerini alarak “1 veya 2 ay ücretsiz deneme” imkanı sunduğunu iddia eden reklamları da inceledi. Yapılan değerlendirmede, bu tür reklamlarda kullanılan ve kullanıcıyı istemediği işlemlere yönlendiren tasarımlar “karanlık tasarım” olarak tanımlandı. Abonelik sistemine bu yolla kullanıcı çeken firmaya idari para cezası verilirken, ticari uygulamanın durdurulmasına karar verildi.