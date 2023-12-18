Reklam yatırımı milli gelirde 19,3 TL değer yarattı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:30

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:30

Reklam ve medya harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki katma değerini somut verilerle ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” başlıklı araştırma raporunun ikinci faz sonuçları açıklandı.

Reklam sektörünün Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değere ilişkin yeni sonuçlar ortaya koyan rapora göre; Reklam sektörünün toplam ülke ekonomisi içerisindeki son beş yıllık ortalama performansı, enflasyondan arındırılmış olarak ilk kez incelendi. Buna göre, son beş buçuk yılda her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelirde 19,3 TL değer yarattı. Reklam ve medya yatırımları Türkiye ekonomisine (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,34 katkı sağladı. Böylece, 2018-2023H1 döneminde ekonomik büyümeye katkının yüzde 6,34’ü reklam yatırımlarından kaynaklandı. Bu rakam, reklam ve medya sektörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sadece doğrudan görünen katkılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu sektörlerin geniş bir yelpazede diğer endüstrilere de dolaylı yollarla pozitif etkileri olduğunu gösterdi.

REKLAM SEKTÖRÜNÜN İSTIHDAMA KATKISI YÜZDE 2,22

Reklam sektörünün istihdam üzerine etkisini ortaya koymak amacıyla ayrı bir ekonometrik model daha oluşturulan araştırmaya göre, reklam sektörünün ülke istihdamına olan yüksek katkısının sürdüğü görüldü. Son beş buçuk yıllık TÜİK istihdam verilerine göre, reklam ve medya yatırımlarının istihdama katkısı yüzde 2,22 oldu. Başka bir deyişle, ülkemizde istihdam edilen toplam 29,3 milyon kişi içinde 648 bin 776 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklendi. Araştırmada ayrıca, Türkiye'deki son on yıllık verilere (2012-2023) göre, reklam ve medya yatırımlarının istihdama olan katkısının güçlü ve pozitif bir ilişki içinde olduğuna dikkat çekildi.

Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırmasının ikinci faz raporunun sonuçları, 11 Aralık’ta düzenlenen 2023 Smarties Etkinliği’nde yapılan bir sunumla açıklandı.

YATIRIMLARININ 2,5 KAT BÜYÜME POTANSİYELİ VAR

REPİD ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, rapor bulgularına ilişkin şunları söyledi: “Reklam sektöründe son 3 yılda önemli büyüme gösteren yatırımların 2,5 kat büyüme potansiyeli var. Dönüşüme uyacağız, sektörü sağlıklı büyütmenin şartı, reklam etkinliğinin objektif değerlendirilmesini sağlayacak, platformlar arası standart bir ölçüm sisteminin oluşturulması, yani tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında birleştirilmesidir.”