Rekor kırılacak: Akaryakıta büyük zam bekleniyor
Benzin ve motorine yeni zam gelmesi bekleniyor. Cumartesi günü benzine, salı günü de motorine 1 TL zam geleceği ileri sürüldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası zam haberleri gelmeye başladı. Brent petrol, 100 dolara dayandı. Dolar, 14 TL’yi aştı. Buna bağlı olarak cumartesi günü benzinde, salı günü de motorinde 1 TL artış bekleniyor.
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre sektör kaynakları, zammın bugünkü verilere göre hesaplandığını belirterek, “Piyasada, fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (benzin ve motorin) artıyor. Bu durum daha yüksek artışları tetikleyecek potansiyeli de barındırıyor” dedi.
Olası zamla birlikte benzin fiyatı 16 TL 24 kuruşa çıkacak, tüm zamanların rekorunu kıracak.
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