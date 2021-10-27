Rekor kırıyor: Kripto para Shiba Inu'de son durum
Köpek coinlerinin bir türü olan Shiba Inu (SHIB) tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Tesla CEO’su Elon Musk’ın köpeğinin cinsinden ilham alınarak piyasaya sürülen ve köpek coinlerinin bir türü olan Shiba Inu (SHIB) tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
CoinGecko verilerine göre SHIB'in son yedi gün içerisinde neredeyse iki kat değerlendi. Kendi fiyat rekorunu kıran SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük on birinci kripto para durumunda. Son 24 saatte SHIB toplam işlem hacmi ise 10,58 milyar doları gördü.
Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan Shina Inu’nun fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.
TARTIŞMA KONUSU OLDU
Pek çok önde kripto para borsasında listelenen SHIB’in Robinhood isimli alım satım platformunda listelenip listelenmeyeceği ise tartışma konusu oldu.
Robinhood'u ikna etmek için 500 bin imzaya ulaşarak en çok imzalanan kampanyalardan biri olma hedefiyle başlatılan Change.org kampanyası, şimdiye kadar 330 binden fazla imza almış durumda.
Robinhood CEO'su Vlad Tenev, üçüncü çeyrek sonuçlarının görüşüldüğü toplantı sırasında bu talebin farkında olduklarını belirterek bu talebe verecekleri karşılığın düzenlemelere bağlı olduğunu ekledi.
Tenev, “Yeni kripto paraları eklerken, bunu hem müşterilerimiz için güvenli hem de yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapıp yapamayacağımızı dikkatli bir şekilde değerlendirmek durumundayız” dedi.
-Sözcü
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- İYİ Parti tezkere kararını açıkladı
- 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi?
- TÜGVA temsilcisinin lüks hayatı!
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!
- Özel'den Meclis'te çok sert konuşma!
- ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama