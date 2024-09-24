Rekor serisi sürüyor: Altında yeni zirve!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:08

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:09

Altın, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine kapı araladığına dair açıklamalarını yorumlarken rekor seviyeye ulaştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, spot altın haftanın ikinci işlem gününde ons başına 2.635 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise rekor kırarak 2.894 TL seviyesine kadar yükseldi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla odak noktasının işgücü piyasasına yönelmesi gerektiğini ve "bunun önümüzdeki yıl çok daha fazla faiz indirimi anlamına geleceğini" söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de işgücü piyasasının zayıflığına işaret etti, ancak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic daha ılımlı bir duruş sergiledi.

Piyasa, yıl sonuna kadar üç çeyrek puanlık daha faiz indirimini fiyatlarken, Güney Lübnan'a yönelik büyük bir İsrail saldırısı, Orta Doğu'daki tehlikeleri artırıyor ve bu durumun da altını desteklemesi bekleniyor.