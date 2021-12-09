Remzi Suiçmez, geciken kuraklık prim desteğini değerlendirdi
Özellikle çiftçileri yakından ilgilendiren “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ”, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplam 2.6 milyar lira aralık ayının ikinci yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz” dedi.
Geciken destek ödemelerine ilişkin konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, bu tür desteklerin uzun yıllardır gecikmeli açıklandığını ve ödendiğini hatırlattı. Suiçmez, kuraklık prim desteğine atıf yaparak, “Geciken destek, destek değildir. Bu desteklerin bir an önce yatırılması gerekiyor. Kuraklık var. Gübre, mazot fiyatları arttı. Çiftçinin eline nakit para geçmesi lazım” dedi. Suiçmez şöyle devam etti: “Çiftçinin ona göre önünü görüp planlama yapması lazım. Çiftçi zor koşullarda, serbest piyasaya bakarak kendine göre üretim yolu seçiyor. Ürününü satıp, borcunu ödeyerek yeniden üretimde bulunmaya çalışıyor. Gübre, mazot fiyatları, traktörün durması, üretimin durması, çifçinin alandan çekilmesi, yurtdışına olan bağımlılığın artması, yurttaşa enflasyon olarak yansıyor. Tarım arazilerinin satışı da bunun bir parçası. Bir bütün olarak tarım politikasının tümden değiştirilmesi gerekiyor.” Suiçmez ayrıca, çiftçi borçlarının 230 milyar lirayı geçtiğine de işaret etti.
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