Maliyet artışları ile baş edemeyen çiftçi tarlasını elden çıkarıyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Gübre, mazot, zirai ilaç, işçilik maliyetlerindeki aşırı artışlar ve kredi borçları nedeniyle çaresiz kalan çiftçi tarlasını, zeytinliğini, bahçesini satıyor. Muğla ve Antalya’da 210 bin 825 dekar tarla, zeytinlik ve bahçe satıldı. Sadece Muğla Milas’ta 8 bin 689 dekar zeytinliğin satışı yapıldı. Bodrum’da ise 2 bin 303 dekar zeytinlik alan el değiştirdi. Satılan zeytinlikler ise yasaya karşın tarım alanı dışına çıkarılıyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yaz aylarında yangınların yaşandığı Muğla ve Antalya’da ne kadar tarım arazisi, zeytinlik ve bahçe satıldığını sordu. Gelen yanıta göre, ekim itibarıyla Antalya ve Muğla’da tarım arazisi vasıflı taşınmazlarda (tarla) toplam 30 bin 291 satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satışlarda toplam 189 bin 735 dekar alan el değiştirdi. Zeytinlik vasıflı arazilerde ise toplam 3 bin 5 satış işlemi yapıldı. Bu satışlar sonunda toplam 17 bin 702 dekar zeytinlik satıldı.

En fazla zeytinlik satışı yapılan yer ise Muğla’nın Milas ilçesi oldu. Milas’ta tarımsal vasıflı taşınmazlarda toplam 2 bin 383 satışta 17 milyon 221 bin 441 metrekare alan satıldı. İlçede zeytinliklerde ise toplam 1333 satış gerçekleşti. Bodrum’da tarımsal vasıflı arazilerde 956 satış işleminde 9 milyon 53 bin 308 metrekare alanın satışı yapıldı.

"İSTİSMARA AÇIK"

CHP’li Bekir Başevirgen, “Bu kadar büyük bir tarımsal alanın el değiştirmesi, çiftçilerimizin yaşadığı mali sıkıntıların ne kadar büyük çapta olduğunu göstermektedir. Çiftçilerimiz bankalara ve devlete olan borçlarını ödeyemediği için tarlasını, zeytinliğini ve bahçesini satmak zorunda kalmıştır. Peki özellikle zeytinlik alanları kimler hangi niyetlerle satın almıştır?” diye sordu.