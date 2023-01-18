Renault grubunun küresel satışları 2022'de düştü
Renault grubunun küresel satışları 2022'de yüzde 5.9 düştü. Böylece Fransız marka küresel satışlarda üst üste dördüncü yılında da düşmüş oldu.
Fransız otomobil üreticisi Renault grubunun otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'de küresel çapta yüzde 5.9 geriledi.
Fransız basınındaki haberlere göre Renault, küresel satışlardaki düşüş serisini 4'üncü yıla taşıdı.
Geçen yıl 2018'in yaklaşık yarısı kadar araç satan şirketin Rusya pazarı hariç küresel ölçekteki satışları, yüzde 5.9 azaldı. Markanın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çekildiği Rusya pazarındaki satışları dahil edildiğinde bu düşüş, yüzde 15'e kadar çıkıyor.
2022 yılında 2 milyondan biraz fazla araç satan Renault, Avrupa'da da araç satışında yüzde 14.6 düşüş kaydetti. Grubun satışlarının düşmesinin en önemli nedenleri arasında, elektronik çip tedarikinde yaşanan sıkıntı sayılıyor.
Öte yandan markanın en büyük 10 pazarından Fransa, Brezilya ve Almanya'dan sonra Türkiye, 99 bin 639 ünite satışla 4. sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- Meclis martta feshedilecek
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi