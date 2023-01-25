Renault Trucks Türkiye, ithal ürünlerde lider oldu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:32

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:32

Türkiye ağır ticari araçlar pazarının gerçek hacmine dönmeye başladığı 2022 yılında, Renault Trucks, pazarın üstünde bir büyüme ile hedeflerini gerçekleştirdi. Renault Trucks, Türkiye ağır ticari araçlar sektöründe son beş yılda satış hacmini en hızlı artıran marka olarak 2022’yi ithal kamyon ve çekici segmentinde liderlikle tamamladı.

Küresel ekonomiden kaynaklanan dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler, tedarik zincirindeki zorluklar, hammadde maliyetlerindeki artış gibi olumsuzlukların tüm dünyada ticari araçlar sektörünü etkilediğine değinen Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine şöyle konuştu:

“2022, ticari araçlar sektöründe elektromobilite ve dijitalleşme anlamında dönüm noktasıyken tüm üreticilerin, özellikle tedarik zinciri yönetimindeki engellerle mücadele ettiği bir yıl oldu.

Tüm bu zorluklara rağmen Renault Trucks olarak globalde başarılı bir yıla imza attık.

Türkiye ticari araçlar pazarı ise çok büyük bir ivme kazanarak hacim anlamında Avrupa'nın dördüncü pazarı olmayı başardı.

2017-2018'de Türkiye’de daralan ve zorlaşan pazar, çok büyük bir artış ile 2022’de normal seviyelerine gelmeye başladı ki bizce Türkiye 16 ton üzeri ticari araçlar pazarının olması gereken yer, 32 bin araç hacmiyle aslında tam olarak da burası.”

ULUSLARARASI LOJİSTİĞİN GELİŞİMİ

Türkiye ağır ticari araçlar pazarındaki gelişmelerin detaylarına değinen Renault Trucks Bayi Agˆı Ticari Direkto¨ru¨ O¨zgu¨r Fırat ise şu açıklamayı yaptı:

“Genel olarak pazara baktığımızda 6 ton üzeri segment, bir önceki yıla göre yüzde 23 büyüme göstererek 37 bin 780 adetlik araç satış rakamlarına yaklaştı.

16 ton pazarı ise uzun yıllar sonra 30 bin rakamını aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyerek 32 bin adetlere yaklaştı.

16 ton pazarındaki bu adetlerde çekici satışları ise yüzde 73 oranını temsil ediyor.

Yani 2020’den bu yana uluslararası lojistiğin gelişimine paralel olarak çekici satışlarının artma trendi devam etti ve bir önceki yıla göre yüzde 33 büyüyen bir çekici pazarı gerçekleşti.”

Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını daha da düşürmek üzere T, T High, C ve K serilerini yeni DE11 ve DE13 motorlarla donatıyor. Turbo Compound araçlarının satışına 2022 yılı sonu itibarıyla başladıklarını belirten Özgür Fırat konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Turbo Compound ile bir önceki seriye göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu ve aynı şekilde daha az CO2 salınımı sağlayabiliyoruz.

Turbo Compound teknolojisi, 2023 yılında konsantre olacağımız temel argümanlarımızdan biri olacak.

Bir diğer önemli ürünümüz ise Prestige. Yine 2022 yılı sonunda, yüksek konfor ve performans sağlayan özel tasarım Prestige modelimizi müşterilerimize sunduk ve çok olumlu geri bildirimler aldık.

Yüksek donanımı ile üst düzey bir sürüş konforu sunan Prestige, aynı zamanda Turbo Compound teknolojisi ile yakıt tasarrufu açısından da cazip bir ürün.”

'ÖZEL BİR YIL'

Bu yıl da talep artışının devam edeceğini öngördüklerini paylaşan Sebastien Delepine son olarak şu ifadeleri kullandı:

“2023, karmaşık bir makro ekonomik ortamda zorlu bir yıl olabilir.

Sektör, tedarik zinciri türbülansından etkilenmeye devam edecek diye düşünüyoruz ancak Türkiye pazarı için olumluyuz.

2023 yılında, 2022 yılına paralel bir pazar öngörüyoruz. 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını, Renault Trucks’ın ise Türkiye ile ortak tarihinin 25. yılını kutlayacağımız için bizim için özel bir yıl olacak.”