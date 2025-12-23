Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik faturalarında 'görünmez zam' dönemi başlıyor!

Elektrik faturası ödeyen milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, elektrikte serbest tüketici limiti 2026 yılı için 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınır, 2025 yılında 750 kilovatsaat düzeyinde uygulanıyordu.

TEDARİKÇİ SEÇME HAKKININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Serbest tüketici limitinin düşürülmesiyle birlikte daha fazla konut abonesi ve küçük işletme, elektrik tedarikçisini seçme hakkı elde edecek. Düzenleme ile birlikte elektrik piyasasında rekabetin artırılması ve tüketicilere daha fazla alternatif sunulması amaçlanıyor.

LİSANSLI ÜRETİCİLERE SATIŞ SINIRI

EPDK’nın aldığı kararlar yalnızca tüketicileri kapsamakla sınırlı kalmadı. Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde lisans sahibi tüzel kişilerin üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin yeni kurallar da duyuruldu. Buna göre, lisanslı üreticilerin bir takvim yılı içinde ürettikleri elektriğin piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 ile sınırlandırıldı. Bu uygulamanın, elektrik piyasasında fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

YÜKSEK TÜKETİM, YÜKSEK FATURA RİSKİ

EPDK, mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırını 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Bu sınırın aşılması durumunda haneler, devlet destekli tarifeden çıkarılarak son kaynak tedarik tarifesine dahil edilecek. Bu da elektriğin piyasa fiyatları üzerinden satın alınması anlamına geliyor.

“GÖRÜNMEZ ZAM” UYARISI

Meslek odaları, söz konusu düzenlemeyi “görünmez zam” olarak değerlendirirken, 2026 yılı itibarıyla elektrik faturalarında ciddi artışlar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Açıklamalarda, özellikle yüksek tüketimli hanelerin daha fazla etkileneceği vurgulanıyor.

TÜİK VERİLERİ ENERJİYE ERİŞİM SORUNUNA İŞARET EDİYOR

TÜİK’in Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri de enerjiye erişimde yaşanan sıkıntıların, özellikle dar ve orta gelirli haneler açısından giderek derinleştiğini ortaya koyuyor. Yeni düzenlemelerin, bu kesimler üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.