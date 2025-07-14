Resmi Gazete’de yayımlandı: Haftalık izin haklarında önemli değişiklik!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile turizm sektöründeki çalışanların haftalık izin haklarında önemli bir değişikliğe gidildi.

İZİN HAKLARINDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

İş Kanunu’na göre daha önce 6 gün çalışan işçiler 1 gün zorunlu izin hakkı kazanırken, yeni düzenleme ile turizm çalışanlarının haftalık izin haklarını koruyabilmeleri için aralıksız 10 gün çalışmaları gerekiyor.

'KÖLELİK YASASI' TEPKİLERİ

Turizm işçileri, düzenlemeyi “kölelik yasası” olarak nitelendirirken, izin haklarındaki kayıp nedeniyle yaşanan mağduriyet için ek ödeme yapılmayacak olması tepki çekiyor.

DİĞER SEKTÖRLERDE DE UYGULANMASI TALEP EDİLİYOR

İnşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerden de benzer düzenlemenin kendileri için uygulanması yönünde talepler geliyor. İş dünyasında, bu tür uygulamaların “yeni normal” haline gelmesinden endişe duyuluyor.