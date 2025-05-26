Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur maaşları yeniden hesaplanacak!

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Ankara’da 3600 ek gösterge hakkından faydalanamayan “Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” unvanındaki bir devlet memuru, bu uygulamanın iptali için dava açtı.

İDARE MAHKEMESİNİN İPTAL TALEBİ

Ankara 18. İdare Mahkemesi, incelediği davada, 3600 ek gösterge ödemesi için “15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma” şartını getiren kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 1 Temmuz 2022’de eklenen 7417 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle getirilen geçici 47. maddenin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce…” ifadesinin iptali istendi.

EŞİTSİZLİK İDDİASI

Başvuruda, aynı mevzuat kapsamında farklı tarihlerde yapılan iki sınav sonucunda, kişilerin herhangi bir kusuru olmadan farklı tarihlerde atanması nedeniyle farklı ek gösterge rakamlarından yararlanmasının makul ve haklı bir nedeni olmadığı, bunun da aynı konumdaki kişiler arasında eşitsizlik yarattığı vurgulandı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN OY BİRLİĞİYLE İPTAL

Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti. Yüksek Mahkeme kararında, Diyanet İşleri Başkanlığı, bağımsız genel müdürlükler, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri müfettişleri, adalet uzmanları, seçim uzmanları, millî savunma uzmanları gibi birçok bakanlık ve bağlı kuruluşlarda görev yapan uzman kadroların, bulundukları derecelere göre 1450 ile 4200 arasında ek gösterge rakamlarından faydalanmasının öngörüldüğü belirtildi.

EK GÖSTERGE KAPSAMI VE ŞARTLARI

Ayrıca gelir uzmanları, il istihdam uzmanları, mali hizmetler uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, içişleri bakanlığı planlama uzmanları, il göç uzmanları, ürün denetmenleri, gümrük ve ticaret denetmenleri, sosyal güvenlik denetmenleri ve defterdarlık uzmanları gibi kadrolarda bulunanların ise bulundukları derecelere göre 1400 ile 3600 arasında ek gösterge rakamlarından yararlanacağı aktarıldı.

KURALA GÖRE ATAMA ŞARTLARI

Kurala göre, bu kadrolara atanmış kişilerin ek gösterge hakkından faydalanabilmesi için "en az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları ve atamalarının maddenin yürürlük tarihi olan 15 Ocak 2023’ten önce gerçekleşmiş olması" gerekiyor.

MAHKEME GEREKÇESİ VE İPTALİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ

Gerekçede, bu tarihten sonra atananların söz konusu ek gösterge rakamlarından yararlanamayacakları belirtilerek, "Oluşturulan farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla kuralın mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi. İptal kararı 6 ay sonra yürürlüğe girecek.