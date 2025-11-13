Resmi Gazete'de yayımlandı: O borçlarda faiz indirimi başladı!

Kamuya borcu olanları ilgilendiren gecikme faizinde indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden tespit edildi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi durumunda alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.

TEC İL FAİZİ ORANLARINDA D ÜZENLEME

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7’ye indirildi. Önceden bu oran aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

Tebliğe göre, kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü. Bugünden itibaren yapılacak müracaatlarla taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 39 tecil faizi uygulanacak. Önceden taksitlendirilmiş alacakların ise eski oran geçerli olacak.

Düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı ve mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu bildirildi.

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Abdulkadir Develi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kamuya borcu olan herkesi ilgilendiriyor. Vergi, SSK, prim, harç, ceza bunların hepsinde uygulanan bir aylık faiz oranı vardı. O da yüzde 4.5’ti. Politika faizinin düşmesi, dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve buna bağlı olarak da kamu alacaklarındaki faiz oranlarının düştüğünü görüyoruz. Yüzde 4.5’ten yüzde 3.7’ye düştü.

Develi, değişikliğin yıllık bazda yüzde 54’ten yüzde 44’e indiğini belirterek, “Yüzde 10’luk bir düşüşü yıllık bazda gecikme faizinde görüyoruz. Bu da ciddi bir düşüşü ifade ediyor” dedi.

Tecil ve taksitlendirmedeki yıllık bazdaki düşüşe de dikkat çeken Develi, “Ödemediğiniz her bir cezanın her bir primin, kamuya ait borcun faizinin ciddi anlamda aylık bazda düştüğünü görüyoruz. Ödemediğimiz kamuya ait bir borç için daha az faiz ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.