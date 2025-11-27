Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarına dev zam yolda!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarına dev zam yolda!

27.11.2025 10:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarına dev zam yolda!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte, 2026 yılı trafik cezaları için büyük bir zam kesinleşti. Yüzde 25'i aşan artış, kırmızı ışık, hız aşımı ve telefonla konuşma gibi popüler cezaların maliyetini yükseltiyor. Bu zamlı tarifeler 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni yılda geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak trafik cezaları, ceza türüne göre zamlı tarifeleriyle şöyle olacak:

CEZA TÜRÜ MEVCUT CEZA (TL) 2026’DA GEÇERLİ OLACAK CEZA (TL)
Kırmızı ışık cezası 2.167 2.719
Yüksek ses cezası 993 1.246
Hız limitlerini yüzde 10-30 aşma 2.167 2.719
Hız limitlerini yüzde 30-50 aşma 4.512 5.662
Hız limitlerini yüzde 50’den fazla aşma 9.268 11.630
U dönüşü cezası 993 1.246
Muayenesiz araç kullanma cezası 2.168 2.721
Plakasız motor cezası 15.709 19.713
Emniyet şeridi cezası 9.268 11.630
Yaya geçidi cezası 4.512 5.662
Hatalı park cezası 993 1.246
Emniyetsiz araç kullanma cezası 18.678 23.439
Drift cezası 46.393 58.219
Sahte plaka cezası 46.302 58.104
Hatalı sollama cezası 2.168 2.721
Makas atma cezası 46.393 58.219
Kask takmama cezası 993 1.246
Telefonla konuşma cezası 2.168 2.721

Artışlar, sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik etmek amacıyla yeniden değerleme oranına göre uygulanacak ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #ceza #para cezası #trafik cezası #yeniden değerleme oranı