Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarına dev zam yolda!

Yeni yılda geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak trafik cezaları, ceza türüne göre zamlı tarifeleriyle şöyle olacak:

CEZA TÜRÜ MEVCUT CEZA (TL) 2026’DA GEÇERLİ OLACAK CEZA (TL) Kırmızı ışık cezası 2.167 2.719 Yüksek ses cezası 993 1.246 Hız limitlerini yüzde 10-30 aşma 2.167 2.719 Hız limitlerini yüzde 30-50 aşma 4.512 5.662 Hız limitlerini yüzde 50’den fazla aşma 9.268 11.630 U dönüşü cezası 993 1.246 Muayenesiz araç kullanma cezası 2.168 2.721 Plakasız motor cezası 15.709 19.713 Emniyet şeridi cezası 9.268 11.630 Yaya geçidi cezası 4.512 5.662 Hatalı park cezası 993 1.246 Emniyetsiz araç kullanma cezası 18.678 23.439 Drift cezası 46.393 58.219 Sahte plaka cezası 46.302 58.104 Hatalı sollama cezası 2.168 2.721 Makas atma cezası 46.393 58.219 Kask takmama cezası 993 1.246 Telefonla konuşma cezası 2.168 2.721

Artışlar, sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik etmek amacıyla yeniden değerleme oranına göre uygulanacak ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.