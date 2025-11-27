Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarına dev zam yolda!

Yeni yılda geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak trafik cezaları, ceza türüne göre zamlı tarifeleriyle şöyle olacak:
|CEZA TÜRÜ
|MEVCUT CEZA (TL)
|2026’DA GEÇERLİ OLACAK CEZA (TL)
|Kırmızı ışık cezası
|2.167
|2.719
|Yüksek ses cezası
|993
|1.246
|Hız limitlerini yüzde 10-30 aşma
|2.167
|2.719
|Hız limitlerini yüzde 30-50 aşma
|4.512
|5.662
|Hız limitlerini yüzde 50’den fazla aşma
|9.268
|11.630
|U dönüşü cezası
|993
|1.246
|Muayenesiz araç kullanma cezası
|2.168
|2.721
|Plakasız motor cezası
|15.709
|19.713
|Emniyet şeridi cezası
|9.268
|11.630
|Yaya geçidi cezası
|4.512
|5.662
|Hatalı park cezası
|993
|1.246
|Emniyetsiz araç kullanma cezası
|18.678
|23.439
|Drift cezası
|46.393
|58.219
|Sahte plaka cezası
|46.302
|58.104
|Hatalı sollama cezası
|2.168
|2.721
|Makas atma cezası
|46.393
|58.219
|Kask takmama cezası
|993
|1.246
|Telefonla konuşma cezası
|2.168
|2.721
Artışlar, sürücülerin trafik kurallarına uymasını teşvik etmek amacıyla yeniden değerleme oranına göre uygulanacak ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.