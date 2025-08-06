Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamullerinde yeni düzenleme!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin üretimi ve ticaretine ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Yapılan değişikliklerle, kayıt dışı üretimin önlenmesi, piyasa güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FİLTRE VE AMBALAJ TANIMLARI NETLEŞTİRİLDİ

Yeni yönetmelik, tütün mamullerinin üretimi, ticareti ve fiyatlandırılmasına ilişkin esasları içeriyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle birlikte uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi hedeflendi.

Düzenleme kapsamında "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" gibi terimlere açıklık getirilerek tanımlar netleştirildi. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren firmalardan alınan teminatlara ilişkin hükümler daha anlaşılır şekilde revize edildi.

ÜRETİM VE İHRACAT SÜREÇLERİNE YENİ KURALLAR

Tütün mamullerine yönelik Ürün İzleme Sistemi’nin kurulmasına dair tebliğ doğrultusunda da yönetmelikte değişiklik yapıldı. Aynı zamanda, uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle farklı tütün ürünlerinin aynı tesiste üretimine imkan tanıyan hükümler getirildi.

İhracata ilişkin hükümler yeniden şekillendirilirken, bu alandaki belirsizliklerin giderilmesi ve uygulama kolaylığı sağlanması amaçlandı. Gümrük mevzuatına bağlı yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak için "tütün", "sigara kağıdı" ve "filtre çubuğu" teminine ilişkin kurallar güncellendi.

BAŞVURU VE HİZMET BEDELLERİNDE DÜZENLEME

Tütün mamullerinin piyasaya arzı için yapılan izin başvurularında hizmet bedeli alınmasına yönelik yeni hükümler getirildi. Ayrıca başvuru ücretleri, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri ile firmalardan alınan teminatlar yeniden belirlendi.