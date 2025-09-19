Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi borcu olan mükelleflerin listesi açıklanacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşmiş vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlara ilişkin mükellef listelerini kamuoyuna açıklayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile vergi ve ceza borçlarının kamuoyuna duyurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

5 MİLYON TL VE ÜZERİ BORÇLULAR LİSTEDE OLACAK

GİB verilerine göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzeri borcu bulunan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükellefler alınacak.

Bu çerçevede listeler, 1-15 Aralık tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacak.

İKİ FARKLI LİSTE YAYIMLANACAK

Tebliğe göre, iki ayrı liste oluşturulacak. İlk listede, 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve ceza borçları yer alacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın, haklarında vergi incelemesi yapılan veya takdir komisyonu kararına göre vergi ve ceza tarh edilen mükelleflerden, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler bulunacak.

MÜCBİR SEBEP HALİNDEKİLER KAPSAM DIŞI

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükellefler açıklama kapsamı dışında tutulacak.