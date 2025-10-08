Resmi Gazete’de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlar ceza ödemeden yurtdışına çıkamayacak!

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan “Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sürücüsünün uyruğuna bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına verilen idari para cezalarının tahsil usulü belirlendi.

CEZA KESİMİ VE VERİ PAYLAŞIMI

Mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı araçlara yetkili kurumlarca idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Tutanaklara ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılacak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sisteme kaydedilecek.

Bu bilgiler, anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne iletilecek ve cezaların tahsilinde veri olarak kullanılacak.

İdari para cezasını düzenleyen kurum, tahsil edilen cezalara dair bilgileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden sorgulayabilecek.

Tebligat yapıldığında, tebliğ tarihi de sisteme eklenecek.

Kesinleşmiş fakat süresinde ödenmeyen cezalar, ilgili kurum tarafından vergi dairesine aktarılacak.

Tahsilat Muhasebat Genel Müdürlüğü birimlerince yapılırsa, veriler Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilecek.

Yabancı sürücülere düzenlenen ceza tutanakları ve varsa muafiyet belgeleri ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı’na bildirilecek.

CEZALAR GÜMRÜKLERDE DE ÖDENEBİLECEK

Yabancı plakalı taşıtlara kesilen idari para cezaları, cezayı veren kurumlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine, Gelir İdaresi Başkanlığı veya Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen banka ve PTT şubelerine ödenebilecek.

Hudut kapılarında banka veya kredi kartı ile ödeme imkânı bulunan noktalarda, cezalar kartla da tahsil edilebilecek.

Cezalar, sürücü bilgilendirilerek tahsil edilecek. Tebligat yapılmamışsa, tahsilat tarihi itibarıyla tebliğ edilmiş sayılacak.

İdari para cezasının yasal dayanağı, itiraz süreci ve bilgilendirme şekli kurumlar arası protokollerle belirlenecek.

CEZA ÖDENMEDEN ÜLKEYİ TERK ETMEK YASAK

Yeni düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçlara ilişkin cezalar Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirildiğinde, ceza tahsil edilmeden aracın yurtdışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.