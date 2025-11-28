Resmi Gazete’de yayımlandı: Yabancılar için ücretsiz sağlık dönemi sona eriyor

Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki yabancılar için sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla, bu kişilerden SGK’nin genel sağlık sigortalıları için uyguladığı katılım payı alınmaya başlanacak.

Mevcut uygulamada geçici koruma altındaki yabancılar, temel ve acil sağlık hizmetleri ile ilaçlarda herhangi bir katılım payı ödemiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte alınacak bu katkı paylarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacağı bildirildi.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA İADE

Resmi Gazete’de yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklik yapan düzenlemeye göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödedikleri katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenecek.

Sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından belirlenmiş genel sağlık sigortalıları için uygulanan bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF’den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek. Bu ödeme önceden AFAD tarafından yapılıyordu.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU SINIRLAMASI

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu durumlar dışında özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramıyordu. Yeni düzenlemeyle, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları da yasaklandı.

ÜCRET SINIRI VE ÖDEME GÜCÜ ŞARTI

Geçici korunanlara sağlanan sağlık hizmeti karşılığında, sağlık hizmet sunucularına ödenecek bedelin SGK tarafından belirlenen birim fiyatları geçemeyeceği veya daha düşük indirim uygulanamayacağı hükme bağlandı. Aşılar hariç, ödeme gücü olmayan geçici korunanlar için SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri verilemeyecek.