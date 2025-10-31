Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni emeklilik sistemi yolda!

Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan makroekonomik hedefler ile 2026’da uygulanacak tedbirleri içeren 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 28,5 OLARAK BELİRLENDİ

Birçok ekonomistin yüzde 30’un üzerinde beklediği 2025 yıl sonu enflasyonu, programda yukarı yönlü risklere rağmen yüzde 28,5 olarak tahmin edildi. Tarım sektöründe yüzde 1 küçülme öngörülürken, sanayinin yüzde 2,8 ve hizmetlerin yüzde 3,8 büyümesiyle GSYH artış oranı yüzde 3,3 olarak açıklandı.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Türkiye ekonomisinin 2026’da Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde yüzde 3,8 büyümesi bekleniyor. Büyüme hedefi, yüksek katma değerli üretim, ihracat ve istihdam artışıyla çevresel sürdürülebilirliği gözeten bir yapının oluşturulmasına dayanıyor.

Programda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin sağlanması, fiyat istikrarına yönelik ekonomi politikalarında güçlü eş güdüm sürdürülmesi ve mali disiplinin korunması vurgulandı.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ KURULUYOR

2026’da toplam yatırımların yüzde 23,3 artarak 24 trilyon 575 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Kamu yatırımlarının yüzde 17,8, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 24,6 artması bekleniyor.

Programda, Otomatik Katılım Sistemi’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak bir modele dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacağı ifade edildi. Ayrıca BES’ten kısmi ödeme alınabilecek durumlara hac ibadeti ve bedelli askerlik gibi yeni alanlar eklendi.

TURİZM GELİR HEDEFİ 64 MİLYAR DOLAR

Türkiye’ye 2025’in ilk sekiz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 0,9 azalarak 35,5 milyon kişi oldu. Yıl sonunda yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 1 artışla 53 milyona, turizm gelirlerinin ise yüzde 4,7 artışla 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında köy yolları uzunluğunun 2026’da 141 bin 580 kilometreye, içme suyu tesisi yapılan ünite sayısının ise 82 bin 48’e çıkarılması planlanıyor.

SINIR GÜVENLİĞİ VE KIRSAL ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Ekim ayı itibarıyla Türkiye’nin kara sınırlarının yüzde 44’ünü kapsayan 1304 kilometrelik alanda güvenlik duvarı inşa edildi. Ayrıca yüzde 58’lik kesime denk gelen 1700 kilometrelik devriye yolu tamamlandı.

77 İLDE YENİ REZERV YAPI ALANLARI BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında 77 ilde toplam 64 bin hektar rezerv yapı alanı belirledi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında 59 ilde 291 riskli alan, 39 ilde 191 kentsel dönüşüm projesi ve 11 ilde 20 yenileme alanı tespit edildi.

“Yarısı Bizden Kampanyası” kapsamında 20 bin 416 bağımsız birim için 21,8 milyar lira destek sağlandı. İstanbul’daki dönüşüm projeleri hız kesmeden devam edecek.

VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ GELİYOR

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında kamu varlıklarının etkin yönetimi için “Varlık Yönetim Sistemi” altyapısı kurulacak.

Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek, kamu harcamaları kontrol altında tutulacak. Vergi tabanı genişletilerek doğrudan vergilerin payı artırılacak. “e-Tahsilat” ve “e-Teminat” uygulamaları yaygınlaştırılacak.

KAMU ALIMLARINDA YENİ MODEL VE YERLİ ARAÇ VURGUSU

Kamu ihale mevzuatı uluslararası normlara uygun şekilde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik esas alınarak güncellenecek.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında 750’si C-SUV, 1500’ü C-Sedan olmak üzere toplam 2250 yerli elektrikli aracın tedariki tamamlanacak.

ÖZELLEŞTİRMEDE ALTERNATİF MODELLER DEVREYE GİRECEK

Program döneminde özelleştirme uygulamaları devam edecek. Uzun vadeli sektörel öncelikler doğrultusunda halka arz dahil yeni modeller kullanılacak. Yedieminlik hizmetlerinin özelleştirilmesi için sektörel analiz ve değer tespit çalışmaları yapılacak.