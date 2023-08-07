Resmi Gazete ilan ücretlerine zam geldi
Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine de zam geldi. Buna göre, satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4’üncü maddesi şekilde değiştirildi.
İlanların satır ücreti 40 Türk lira olarak belirlendi. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.
Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürüteceği ifade edildi.
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